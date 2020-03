Ancora casi di coronavirus. Stavolta, riguarda una donna di Cremona, che per motivi personali si trovava a Formia. La signora si è recata nella città in provincia di Latina per andare a trovare i parenti e attualmente si troverebbe ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma

I fatti

La donna si sarebbe dapprima recata al pronto soccorso di Formia per poi essere trasferita presso lo Spallanzani, nella Capitale. A quanto pare, la signora starebbe attualmente in isolamento. Al momento, sarebbero in corso le indagini epidemiologiche per individuare i contatti stretti avuti dalla donna.

Si aggiungono così i positivi al coronavirus. Ricordiamo che invece è di pochi minuti fa la notizia legata ad alcuni poliziotti di Spinaceto che si trovano in sorveglianza attiva domiciliare.