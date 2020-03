Monterotondo, sospensione idrica: vie e info sui disagi con l’acqua

In particolare le vie interessate sono:

via Dino Pompili

via Liri

via Mignone,

via Isonzo

e limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nel primo pomeriggio (salvo imprevisti).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.