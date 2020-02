Monterotondo, corsi di formazione gratuita per disoccupati e disabili

Folias Formazione offre la possibilità di partecipare, GRATUITAMENTE, a quattro differenti percorsi formativi, cofinanziati dalla Regione Lazio – FSE, rivolti a:

Giovani e adulti disoccupati e inoccupati – da Aprile a Novembre 2020:

– Corso di Formazione “Tecnico luci, video e suono degli spettacoli dal vivo”

– Corso di Formazione per Videomaker

Formazione gratuita per disoccupati

Giovani e adulti disoccupati e inoccupati con disabilità (priorità sindrome di down) – da Aprile 2020 a Gennaio 2021:

– Corso di Qualifica Professionale per Operatore della ristorazione – Aiuto Cuoco

– Corso di Qualifica Professionale per Operatore al servizio sala (Cameriere)

Tutti i corsi prevedono la fase di aula, laboratorio e stage. La scadenza per iscriversi ai 4 corsi è il 5 Marzo 2020, ore 16.

Tutte le info sui corsi, sui requisiti e su come iscriversi:

www.folias.it/formazione



tel. 06/90085620 interno 1;

e-mail: formazione@folias.it;

https://www.facebook.com/FoliasFormazione/