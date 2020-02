Ferentino, si rifiuta di svolgere il test alcolemico: 70enne nei guai

Nella mattinata odierna a Ferentino c’è stato un arresto. Scopriamo i dettagli.

I fatti

I militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone lo scorso 5 febbraio, hanno tratto in arresto un 70enne del luogo dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 8 di reclusione per reiterate violazioni al C.d.S., relative al rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico.

Il prevenuto, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.