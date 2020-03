Velletri, sospensione idrica il 5 marzo: i dettagli delle zone interessate

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria in via Paganico angolo via Appia Vecchia, giovedì 5 marzo dalle ore 08:00 alle ore 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Velletri.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Via Colle Ottone Basso

Via Paganico

Via Colle Scarano

Via Appia Antica

Via Capanna Murata

Via Ponte di Mele

Via Casale dei Monaci

Via Fontana Prata e limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso la Scuola Pio Augusto Moretti in via Appia Antica 48 per tutta la durata del fuori servizio.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57994116.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il numero verde 800 130 335.