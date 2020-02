Isola Liri, truffa milionaria su decine di veicoli: in manette 57enne

Nel pomeriggio di ieri, in Isola del Liri, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto per truffa in concorso un 57enne del posto, già censito per truffa, ricettazione, ingiuria e bancarotta.

L’uomo è indagato nell’ambito di un procedimento della Procura di Isernia, relativo ad una truffa milionaria inerente decine di veicoli e che ha visto coinvolti in concorso alcuni noti rivenditori d’auto di Sora dediti alla compravendita di auto di lusso, in maggioranza provenienti dalla Germania ed anch’essi raggiunti nell’ottobre scorso da misure cautelari.

Il 57enne era espatriato in Romania poco prima che le misure fossero eseguite e per tutto questo tempo è verosimilmente rimasto in quel paese, sottraendosi all’arresto.

I Carabinieri di Isola del Liri, avevano continuato a monitorare per tutto questo tempo l’abitazione materna dell’uomo, tenacia che ha premiato i militari allorquando ieri pomeriggio, all’ennesimo passaggio davanti la casa della mamma, notavano l’uomo per strada. Riconosciuto, veniva fermato ed avuto conferma della sua identità, veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza cautelare della custodia agli arresti domiciliari emessa dall’A.G. di Isernia.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato agli arresti domiciliari.