L’Arma dei Carabinieri sollecita i cittadini a fare attenzione alle persone che stanno speculando sul coronavirus. Oltre alle fake news rimbalzate sui social nei giorni scorsi, in merito a ipotetici contagi, ora arrivano anche i messaggi promozionali in cui si direbbe dell’esistenza di alcuni rimedi naturali per contrastare o non essere contagiati dal coronavirus.

Occhio ai messaggi promozionali su ipotetici rimedi naturali per rafforzare il sistema immunitario contro il coronavirus

“Attenzione ai tentativi di speculazione su Covid2019: Carabinieri NAS segnalano messaggi promozionali privi di fondamento scientifico su ipotetici rimedi naturali per rafforzare il sistema immunitario contro il virus.

Attenzione alle truffe, non esitare a contattarci”.