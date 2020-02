Giochi online: come gestire il proprio budget grazie ai bonus

Sappiamo tutti quanto sia importante, al momento in cui ci si iscrive e si comincia a giocare in un casino online, la gestione del proprio denaro, oltre che del tempo da investire giocando. Sappiamo anche quanto sia particolarmente sperato, da tutti quelli che si registrano per questioni più di hobby o passatempo, cercare di ottenere la massima resa possibile riducendo ai minimi termini la spesa. È l’obiettivo di qualsiasi utente dei casino online, quello di giocare tanto spendendo il meno possibile.

E potremmo dire che proprio a questo possono servire i bonus, che vengono elargiti ormai da tutti i casino online, fin dal momento in cui viene completata la registrazione sul sito. Ognuno di noi si informa per scoprire quale sia il miglior bonus casino tra quelli in circolazione. Non solo quelli legati al primo deposito o alla registrazione sulla piattaforma, ma anche quelli da sfruttare in determinati momenti e quelli messi in palio dagli stessi casino online, con una costanza abbastanza elevata.

Andiamo allora a scoprire come e quando sfruttare ogni forma di bonus viene elargita da un casino online ai propri iscritti.

Bonus per tutti i giochi

Proprio così, perché non sono solo i bonus di benvenuto su un nuovo casino online a darti la possibilità di sbloccare del denaro – ovviamente da scommettere prima sulla piattaforma – o di ottenere partite gratis sul tuo gioco preferito. Nel corso dell’anno, ogni singolo casino mette a disposizione dei propri utenti una serie di promozioni fantastiche per dare loro la possibilità di ottenere ulteriori bonus, da gestire ovviamente con il proprio conto gioco in un periodo già stabilito.

Quante volte abbiamo visto, specialmente in corrispondenza con le festività da calendario, tante promozioni messe in atto dai casino online? Ad esempio, con l’arrivo degli ultimi giorni dell’anno ogni piattaforma si sbizzarrisce per trovare la promo giusta da proporre ai propri utenti. Ma anche con l’arrivo dell’estate, in cui è un po’ meno frequente trovare tanta gente ai tavoli virtuali o davanti alle slot, non mancano le opportunità per approfittare di bonus di grande levatura.

Specialmente proprio nel caso delle slot machine, visto che proprio in estate – così come nei primi giorni di un nuovo anno – le case produttrici tirano fuori dei titoli molto interessanti, che i casino online lanciano proprio sotto forma promozionale, con spin gratuiti oppure vere e proprie classifiche di rendimento che, alla fine della promo, mettono in palio premi in denaro da investire proprio nel casino online a cui facciamo riferimento. Si tratta anche di un modo per mettere in primo piano proprio i nuovi titoli che arrivano sulle piattaforme.

Tutti i modi per sfruttare i bonus

Abbiamo finora grattato appena la superficie di quello che è il mondo dei bonus e delle promozioni che potrai trovare in qualsiasi casino online, in particolare tra quelli che operano grazie alle concessioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che di fatto sono gli unici che hanno il permesso per operare nel mercato italiano. Ma c’è davvero di tutto dietro a quanto accade nel meraviglioso mondo dei bonus e delle promozioni che ogni utente di una piattaforma di gioco online può sfruttare.

Finora abbiamo parlato della possibilità di sfruttare quelli che potremmo ribattezzare bonus “stagionali”, in quanto vengono messi in palio dai casino online in determinati periodi dell’anno, praticamente ogni anno. Un altro bonus sul quale possiamo fare affidamento, praticamente ogni giorno dopo la nostra registrazione al sito, è quello per il quale invitare uno o più amici sulla piattaforma di gioco porta degli inevitabili benefici. E funziona allo stesso modo in pratica per tutte le piattaforme.

Ti basterà dare agli amici che vuoi invitare al casino online, tutte le indicazioni che vengono fornite dalla piattaforma stessa, in modo che tutti, alla fine, ci vadano a guadagnare qualcosa. Ci guadagni tu in quanto persona che hai suggerito il casino online ai tuoi amici, e ci guadagnano anche loro perché si registrano al sito. E come un cerchio che va di fatto a chiudersi, da nuovi iscritti al casino possono anche approfittare dei bonus di benvenuto – con o senza primo deposito – che vengono messi a disposizione.

Ogni occasione è quella giusta

Insomma, il mondo dei bonus e delle promozioni per gli iscritti ai casino online non si ferma mai e tu devi essere rapido e abile ad approfittarne nel migliore dei modi. Dai bonus di benvenuto, con o senza deposito, alla possibilità di invitare un amico. Dalle promo che coincidono con l’arrivo dell’estate alla lunga maratona di bonus messi in palio in vista delle feste di fine anno. Ci sono occasioni da cogliere al volo praticamente in qualsiasi periodo dell’anno.

Il tutto in nome del divertimento e della possibilità di mettere a segno delle belle vincite giocando online ai tuoi giochi da casino preferiti. Ma noi vogliamo sempre e comunque sottolineare che giocare è bello, ma bisogna sempre farlo in maniera responsabile e senza esagerare. Perché non dobbiamo dimenticarci di un aspetto fondamentale: si tratta pur sempre di un gioco.