Casinò online: con le restrizioni ritornano i bonus senza deposito

Difficile trovare un settore demonizzato al pari del gambling, la cui storia è strettamente legata a una serie di controsensi. Innanzitutto i giochi online non sono una prerogativa dei casinò, in quanto lo Stato è uno dei maggiori player del mercato, con le lotterie e i giochi che garantiscono entrate fiscali miliardarie ogni anno. Soltanto nel 2018 sono stati versati all’erario circa 10 miliardi di euro, in maniera diretta o indiretta, senza dubbio una fonte estremamente utile per far quadrare i conti.

Allo stesso tempo sono state introdotte nuove misure di contrasto alla ludopatia, come previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto Dignità, restrizioni fortemente discusse dall’Agcom, l’Authority responsabile della vigilanza e dell’erogazione di eventuali sanzioni ai trasgressori. La difficoltà odierna delle piattaforme di farsi pubblicità, con severe limitazioni alle sponsorizzazioni, ha portato diverse società del settore a rispolverare alcuni sistemi utilizzati fino a qualche anno fa, il cui uso è stato poi progressivamente ridotto a causa di una serie di abusi.

Si tratta ad esempio dei bonus gratis senza deposito nei casinò online, uno strumento impiegato dalle piattaforme per far conoscere i propri servizi agli utenti, con l’obiettivo di offrire la possibilità di provare i giochi del portale senza rischiare i propri soldi. Questo mezzo pubblicitario era piuttosto in voga negli anni passati, poiché garantiva un appeal poderoso nei confronti di chi voleva scegliere un casinò online, infatti consentiva di testare i giochi e le varie funzionalità ricevendo un credito direttamente dal portale, creando di fatto un rapporto di fiducia.

Bonus senza deposito: cosa sono e come funzionano

I bonus senza deposito sono dei crediti offerti da alcuni casinò online, una specie di omaggio di benvenuto proposto ai nuovi iscritti della piattaforma. Ovviamente ogni portale sceglie l’importo da concedere e individua una serie di restrizioni, ovvero dei requisiti per l’utilizzo del bonus e il ritiro di eventuali vincite ottenute dall’utente. In poche parole basta registrarsi sul sito del gestore e viene accreditata una somma virtuale, da utilizzare secondo le disposizioni indicate dal casinò all’interno del regolamento.

Alcuni bonus sono piuttosto generosi, poiché permettono di giocare a un ampio numero di macchine diverse e offrono una certa libertà d’uso, mentre altri sono più limitati, in quanto sono vincolati al gioco dell’utente, secondo il principio che più si gioca e maggiore sarà il bonus ricevuto. In entrambi i casi sono degli strumenti utili sia alle piattaforme, che possono farsi pubblicità e attirare nuovi iscritti, sia agli utenti che hanno la possibilità di sperimentare i giochi prima di scommettere i propri soldi.

Perché i bonus senza deposito sono così difficili da trovare?

Come accennato, i bonus senza deposito dei casinò online erano molto utilizzati fino a qualche anno fa, perché consentivano di farsi conoscere e promuovere i nuovi giochi inseriti all’interno della piattaforma. Si tratta infatti di un sistema per aggirare le barriere psicologiche degli utenti, poiché nessuno vuole rischiare dei soldi se prima non si fida del servizio e dell’azienda che lo propone. Allo stesso tempo alcune persone più esperte li utilizzavano per ottenere vincite in maniera scorretta, per questo motivo è stato progressivamente accantonato.

Quando ancora non esistevano limitazioni alle sponsorizzazioni, i casinò online preferivano altri mezzi per farsi pubblicità, tra cui l’utilizzo di personaggi famosi e i classici annunci a pagamento, meno rischiosi sebbene più costosi, ma in grado di offrire un ritorno più elevato. Tuttavia, con le recenti restrizioni previste dalle normative del Decreto Dignità, le piattaforme di gambling hanno dovuto trovare nuovi modi per comunicare con gli utenti, promuovere i nuovi giochi e in generale per competere con gli altri player del mercato.

Uno di questi è il bonus senza deposito, tornato in auge poiché è ancora possibile per i casinò online posizionarsi sui motori di ricerca, creando da soli i propri contenuti purché si tratti di risorse utili e in linea con le disposizioni di legge. In pratica è una soluzione simile a quella del periodo di prova, un’opzione di marketing molto efficace utilizzata da tantissime aziende come Amazon o Netflix, che consente alle persone di testare il servizio senza pagare nulla, per poi decidere se acquistare o meno.

Sicuramente sono importanti le iniziative volte a contrastare il fenomeno della ludopatia, tuttavia è necessario evitare una demonizzazione eccessiva dei casinò online, un settore in grado di muovere un indotto considerevole, oltre al fatto che lo Stato è tra i maggiori beneficiari delle entrate derivanti dal gioco. Come espresso dall’Agcom stessa, norme troppo severe possono causare un disequilibrio tra le società italiane e quelle estere, per la presenza di una normativa europea ben più permissiva, con l’auspicio di misure per un gioco responsabile evitando però di sprofondare nel proibizionismo.