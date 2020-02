Bershka cerca addetti alle vendite: posti di lavoro disponibili a Roma

Nuove offerte di lavoro in Bershka. Il marchio d’abbigliamento nasce nel 1988 come parte del Gruppo Inditex. Bershka si pone come punto di riferimento per la moda destinata a un pubblico sempre più esigente e, in soli 2 anni, il numero dei suoi punti vendita raggiunge il centinaio, consolidandone così l’immagine della marca.

Attualmente, dopo 18 anni, la catena possiede oltre 1.000 negozi in più di 70 mercati e le sue vendite costituiscono il 9% del reddito totale di tutto il gruppo. Il pubblico di Bershka è caratterizzato da giovani audaci, esperti delle ultime tendenze e appassionati di musica, social network e nuove tecnologie.

Ti piacerebbe lavorare per Bershka? Di seguito trovi l’elenco delle posizioni attualmente aperte.

Addetti vendita part-time 18h (Roma, Galleria Alberto Sordi) . Gli assistenti alla vendita Bershka si occupano di vendere e assistere i clienti, ma non solo: la ricezione della merce, il riassortimento e il riordino continuo dei prodotti sul piano e il merchandising sono attività altrettanto importanti all’interno del negozio. I clienti sono al centro del mondo Bershka e la priorità è assisterli al meglio: per questo gli addetti alle vendite sono i primi ambasciatori del marchio. Si ricercano flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici, ottime doti di comunicazione e relazione, passione per la moda e identificazione con lo spirito del brand, professionalità, impegno e spirito di squadra.

Responsabile di sezione (Misterbianco, Catania). Gestirai il punto vendita e coordinerai l'attività quotidiana insieme al responsabile di negozio. Ti occuperai di gestione del personale, prenderai decisioni riguardanti l'organizzazione delle risorse e assicurerai il rispetto di tutte le prassi amministrative e di sicurezza. Garantirai che il visual merchandising soddisfi gli standard aziendali e adotterai specifiche strategie commerciali per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Dovrai ottimizzare lo spazio del tuo negozio affinché i prodotti siano collocati completamente in tutta l'area di vendita e, insieme alla squadra, metterai a punto azioni per soddisfare i desideri dei tuoi clienti. Richiesta esperienza di almeno 1-2 anni maturata in un ruolo simile in ambito retail, preferibilmente nel settore moda. Il candidato dovrà inoltre avere spiccate capacità organizzative e gestionali, senso commerciale e un'innata passione per il settore moda.

Se sei interessato a entrare a far parte del Gruppo Inditex e a lavorare in Bershka, visita Inditex Careers. Crea il tuo profilo sul sito, attivalo e rispondi in velocità agli annunci del portale.

