Nella mattinata di ieri, a Ceprano, i militari della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa avviata a seguito della denuncia di furto formalizzata lo scorso 11 gennaio dal titolare di un supermercato del luogo, hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”, tre persone, due uomini di 25 e 35 anni ed una donna di 28 anni, tutti residente nel napoletano e già censiti per contro il patrimonio.

I fatti

I militari operanti, incrociando i dati relativi all’autovettura utilizzata in occasione del furto e delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso installato nell’attività commerciale, sono riusciti ad identificare i predetti i quali, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio da diverse bottiglie di alcolici ed eludendo la sorveglianza dei dipendenti dell’attività commerciale, asportavano merce per un valore di circa euro 200.