Il Maresciallo Maggiore Augusto PROIETTI è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ceprano, subentrato al Lgt. C.S. Bruno FALENA (ora Tenente).

Chi è

L’ispettore, 49 anni, ciociaro, sposato con due figli, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.

In precedenza, ha svolto servizio in diversi contesti operativi presso le Stazioni Carabinieri di Teano (CE), Mondragone (CE), Roma Olgiata e per ultimo ha ricoperto l’incarico di Comandante della Stazione di Castro dei Volsci.