incendio discarica di via della Falcognana oggi 25 febbraio 2020

Intorno alle 11 di questa mattina è andata a fuoco la discarica di materiale cartaceo di via della Falcognana, a Roma. Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco che si sono prontamente recate sul posto per sedare le fiamme.

Roma, incendio discarica via della Falcognana

Fiamme dalle 11 di oggi, martedì 25 febbraio 2020, in una discarica di materiale cartaceo nella Capitale. Per fortuna, non ci sarebbero feriti e nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nell’incendio. I vigili del fuoco, insieme alle altre autorità, sono tutt’ora sul posto per cercare di ricostruire l’esatta dinamica.

Si vuole capire se le fiamme siano state accese da qualcuno o se si sia trattato di un incidente. Potrebbero seguire aggiornamenti qualora ci fossero novità.