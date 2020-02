A1 Roma-Napoli, incendio tra A24 Roma-Teramo e diramazione Roma Sud

Oggi 24 febbraio, circa 30 minuti fa un incendio si è verificato in un tratto dell’autostrada A1 Roma – Napoli, tra l’A24 Roma – Teramo e la diramazione Roma Sud.

L’incendio

Astral Infomobilità informa gli automobilisti con un suo tweet riguardo un incendio su una scarpata laterale al km 570+600 tra l’A24 Roma – Teramo e la Diramazione Roma Sud.

Si consiglia di prestare la massima attenzione. Le cause dell’incendio restano ancora sconosciute, ma i mezzi dei Vigili del Fuoco sono già sul posto pronti per intervenire e per salvaguardare l’incolumità degli automobilisti.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:20: spento incendio su scarpata laterale al km 570+600.