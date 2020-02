Oggi 24 febbraio, un incidente si è da poco verificato sull’Autostrada A1 tra Tor Vergata e Grande Raccordo Anulare, all’ingresso per Roma Sud.

L’incidente

È di circa mezz’ora fa il tweet di Astral Infomobilità che informa riguardo un incidente sull’A1 in diramazione Roma Sud, tra Tor Vergata e GRA. Non si conoscono le cause dell’incidente ed il numero dei veicoli coinvolti, tanto meno l’entità del sinistro.

Come di consueto, si consiglia prudenza alla guida e velocità moderata. Si registrano lunghe code e le autorità sono in corso d’opera per cercare di capire cosa sia avvenuto. Al più presto sarà ripristinata la normale viabilità.

Aggiornamenti

L’incidente tra Tor Vergata e il Grande Raccordo Anulare è stato prontamente rimosso. La viabilità si appresta nel tornare alla normalità, ma permangono alcuni tratti con traffico rallentato.