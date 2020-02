Questa mattina, 24 febbraio 2020, si è verificato un incidente sull’A24 al km 1+600. La situazione del traffico appare congestionata e ci sono attualmente 2 km di code sul Tratto Urbano dell’A24 in uscita da Roma, precisamente da viale Palmiro Togliatti allo svincolo del Grande Raccordo Anulare

Traffico intenso sull’A24 per un incidente tra viale Palmiro Togliatti e lo svincolo del GRA

Si raccomanda alle persone che in questi istanti stanno procedendo lungo il suddetto tratto, di guidare con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche di quanto avvenuto, che sicuramente emergeranno dopo i rilievi di rito eseguiti dalle forze dell’Ordine.

Al momento non è ancora stata diffusa alcuna informazione in merito alla eventuale presenza di feriti. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.

Il sinistro è in fase di rimozione

La situazione del traffico appare congestionata a causa dello scontro, ma il personale sta lavorando per rimuovere il sinistro nel minor tempo possibile. Seguiranno eventuali aggiornamenti su quanto accaduto.

La situazione della viabilità

Sul Tratto Urbano della A24, in entrata a Roma, 6 km di coda, con tendenza all’aumento, da via Dameta alla Tangenziale est per traffico intenso.

Foto di repertorio