Uno dei primi interventi che l’Amministrazione Comunale ha in cantiere è la riqualificazione e il miglioramento degli standard di sicurezza stradale nella zona dei Piani di Caiano dove è stato installato un semaforo che regola il traffico nell’incrocio tra via dell’Arenatura, via Tuscolana e via di Velletri.

Il semaforo di nuova generazione

Il semaforo, dialogando con dei sensori che sono stati posti lungo la strada, disciplina il traffico in base ai flussi di veicoli presenti effettivamente sulla corsia, andando così a migliorare la viabilità su un punto nevralgico della città.

“Nel nostro programma – commenta l’Assessore Gianluca Mastrella – abbiamo delineato degli obiettivi precisi in termini di sicurezza stradale e con l’installazione di questo semaforo di nuova generazione andiamo a soddisfare una serie di necessità, a garantire una maggiore sicurezza stradale per gli automobilisti e una sensibile diminuzione dell’inquinamento atmosferico nei pressi della nostra ZSC Cerquone-Doganella”.

L’intervento si inserisce in una serie di lavori che interesseranno la via Tuscolana nel tratto ricadente nel Comune di Rocca Priora, per i quali è stato realizzato uno studio di fattibilità per la progettazione e un rilievo topografico di una rotatoria in via dell’Arenatura e uno studio di fattibilità per i marciapiedi nel tratto che va da via del Castagno all’incrocio con via di Velletri sul lato destro della Tuscolana in direzione Artena.