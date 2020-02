Lariano, Gratta e Vinci “insanguinato”: lite tra due uomini finisce a coltellate

Un debito mai saldato che ha fatto degenerare la vincita di un “Gratta e Vinci” in una rissa condita da pugni e coltellate. E’ quanto successo nel pomeriggio dello scorso mercoledì 19 febbraio a Lariano, dove un 30enne e un 63enne, entrambi romeni, si sono resi protagonisti del fatto.

L’episodio è avvenuto all’esterno di un bar, dove l’anziano aveva appena acquistato il biglietto, rivelatosi poi vincente. Una piccola somma che avrebbe fatto scattare un’immediata richiesta da parte del 30enne, il quale vantava un credito nei confronti dell’uomo. La discussione tra i due è degenerata in una violenta lite, nella quale il giovane ha malmenato il 63enne impossessandosi della somma che aveva appena vinto. L’anziano però, durante la colluttazione, avrebbe tirato fuori un coltello, colpendo al fianco il suo rivale.

Nella serata il 30enne si è recato quindi al Pronto Soccorso di Velletri, dove è stato refertato con 20 giorni da prognosi per la ferita riportata. Immediata è scattata la comunicazione ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine ricostruendo la dinamica dei fatti. Entrambi gli uomini sono stati quindi denunciati: il 30enne per rapina aggravata, mentre il 63 per lesioni volontarie aggravate. Il coltello e la somma vinta sono stati infine sequestrati.