Roma, nuovo mezzo per i Vigili del Fuoco USAR della regione Lazio

Nei giorni scorsi, a Roma, è entrato in servizio il nuovo mezzo polisoccorso dei Vigili del Fuoco sede Direzione regionale, con piena operatività in ambito regionale.

Il “TE.4”, questa la sigla della squadra che opererà con il veicolo, assicura già dal 2017 l’attività di soccorso nei casi di dissesti statici, verifiche e sopralluoghi di stabilità, cedimenti di terreni e voragini, in ausilio alle squadre territoriali di Roma e sarà parte integrante del dispositivo USAR (Urban Search And Rescue) per quel che riguarda le cinque provincie del Lazio.

Il progetto USAR nasce per migliorare le attività di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli e dissesti statici con metodologie evolute per la valutazione dei rischi associati, utilizzo di tecniche di localizzazione e attrezzature speciali per l’attività di estricazione delle vittime.

Il mezzo è stato equipaggiato delle più avanzate attrezzature di specializzazione quali:

sollevamento, taglio e perforazione, primo soccorso sanitario, per tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), strumenti di ricerca di sostanze pericolose, puntelli di sostegno ed equipaggiamenti di logistica che garantiscono la necessaria autonomia sul luogo delle operazioni di soccorso.

Tutto il necessario per fornire agli operatori del team USAR Lazio la possibilità di operare negli scenari con un alto livello di sicurezza e di svolgere al meglio gli interventi di soccorso.