Il parco divertimenti Magicland di Valmontone (RM) ha aperto le candidature per alcune posizioni lavorative nel settore ristorazione per la stagione turistica 2020.

I ruoli richiesti

PIZZAIOLO ESPERTO

Requisiti richiesti:

Esperienza nella gestione della pizza al taglio e della cottura con forno a legna;

Lettura e comprensione di scheda di produzione;

Conoscenza della normativa HACCP vigente;

Propensione a lavoro in team, buona resistenza allo stress;

Esperienza minima pregressa di 2 anni.

Inquadramento:

L’inquadramento contrattuale sarà commisurato alle esperienze pregresse maturate.

Si richiede disponibilità:

Preferibile Domicilio a Valmontone o zone limitrofe.

Sede di lavoro: Valmontone.

ADDETTI ALLA CAFFETTERIA

Requisiti richiesti:

ottima capacità nella gestione del servizio bar caffetteria, allestimento vetrine e banchi refrigerati

conoscenza dei metodi di lavoro e comprovata esperienza con i registratori di cassa;

attitudine alla gestione del cliente e alle sue necessità;

propensione a lavoro in team e buona resistenza allo stress;

esperienza minima pregressa di 1 anno;

conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l’inglese;

disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Cosa ti offriamo:

l’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale;

un lavoro all’interno di un punto di ristoro del Parco;

un contratto di lavoro stagionale.

Si richiede disponibilità:

Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro.

Sede di lavoro: Valmontone.

CUOCHI CAPO PARTITA

Requisiti richiesti:

diploma di Istituto Alberghiero;

conoscenza dei metodi di lavoro, delle attrezzatura da cucina e della normativa HACCP vigente;

flessibilità nello svolgimento delle proprie mansioni;

propensione a lavoro in team, buona resistenza allo stress;

esperienza minima pregressa di 2 anni;

disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Cosa ti offriamo :

l’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale;

un lavoro all’interno di un punto di ristoro del Parco;

un contratto di lavoro stagionale.

Si richiede disponibilità:

Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro.

Sede di lavoro: Valmontone.

CAMERIERI DI SALA

Requisiti richiesti:

diploma di Istituto Alberghiero;

conoscenza dei metodi di lavoro;

pregressa esperienza nell’uso del palmare per la gestione delle comande;

propensione a lavoro in team e buona resistenza allo stress;

esperienza minima pregressa di 2 anni;

conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l’inglese;

disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Cosa ti offriamo :

l’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale;

un lavoro all’interno di un punto di ristoro del Parco;

un contratto di lavoro stagionale.

Si richiede disponibilità:

Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro.

Sede di lavoro: Valmontone.

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE

Per i punti ristoro presenti all’interno del parco divertimenti come ristoranti, pizzeria, bar, chioschi, ricerchiamo Addetti alla Ristorazione generici. Viene richiesta anche breve esperienza pregressa in ambito ristorativo/alberghiero.

Requisiti richiesti:

Precedente esperienza nel campo della ristorazione;

disponibilità a lavorare su Turni;

disponibilità a lavorare nei week-end;

disponibilità a lavorare durante tutto il periodo estivo.

Inquadramento:

L’inquadramento contrattuale sarà commisurato alle reali esigenze del parco e all’esperienza maturata (Contratto a chiamata)

Si richiede disponibilità:

Preferibile Domicilio a Valmontone o zone limitrofe

Sede di lavoro: Valmontone.

I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.magicland.it l’informativa sulla privacy (GDPR 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

COME CANDIDARSI

Per inoltrare le vostre candidature basta cliccare QUI. Si verrà reindirizzati nella sezione LAVORA CON NOI del sito del parco divertimenti MagicLand, da dove le suddette informazioni sono state reperite.