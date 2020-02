Il 23 febbraio farà tappa al Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos, l’instore tour di Francesco Gabbani per presentare il nuovo album “Viceversa”.

Valmontone Outlet, arriva Francesco Gabbani

“Viceversa” prende il nome dal brano che Gabbani ha portato sul palco dell’Ariston, dove è tornato in gara per la terza volta classificandosi al secondo posto e aggiudicandosi il Premio Tim Music per il brano più ascoltato sulla piattaforma digitale. Il nuovo album contiene nove brani inediti: ogni canzone suggerisce un punto di vista diverso nel tentativo di interpretare la relazione tra il singolo e la collettività.

Il cantautore toscano, entrato nella storia del Festival per aver vinto consecutivamente nel 2016 tra le “nuove proposte” con “Amen” e nel 2017 nella categoria big con “Occidentali’s Karma”, torna a Valmontone Outlet per incontrare i fan a distanza di tre anni dall’uscita del suo “Magellano”.

L’appuntamento è previsto per domenica 23 febbraio dalle 16:00 alle 18:00 presso lo store Red La Feltrinelli in piazza centrale. Dal 14 febbraio sarà possibile acquistare il nuovo album “Viceversa” e ricevere il pass per accedere all’incontro con l’artista.

Valmontone outlet, via della Pace snc, Valmontone (RM)