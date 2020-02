Flaminia, incidente tra due veicoli vicino Prima Porta: morta una persona

Sulla strada statale 3 Flaminia, è stata chiusa la carreggiata in direzione terni all’altezza del chilometro 12 (località Prima Porta) per consentire l`intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente.

Ecco cosa è successo

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo e causato il decesso del conducente.

Sul posto oltre al personale del 118 è presente la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.