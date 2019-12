Un tragico incidente è avvenuto nella notte tra sabato 21 dicembre 2 domenica 22 dicembre 2019 a Roma. Il sinistro è avvenuto all’altezza di via Flaminia Vecchia, a Corso Francia. Due ragazze 16enni sono state investite da 20enne.

Notte tragica a Roma

Quest’ultimo, appena accortosi di quanto avvenuto, è subito sceso dall’auto per prestare i dovuti soccorsi. L’episodio è avvenuto intorno all’una di mattina: le giovani sono morte sul colpo. Violento nubifragio in corso e strada bagnata proprio nel momento in cui è avvenuta la collisione.

Ancora un sabato sera che genera vittime. Sono due le ragazze investite in Corso Francia nella notte. Le giovani stavano attraversando la strada a scorrimento veloce quando è accaduto l’incidente. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Sta di fatto che alla guida dell’auto che le ha travolte c’era un 20enne, che si è prontamente fermato per soccorrere le giovani.

Dopo l’arrivo delle forze dell’Ordine e dei soccorsi, il ragazzo è stato sottoposto ai test di rito per la verifica della presenza di alcol e sostanze stupefacenti all’interno del suo corpo. Sono infatti in corso gli accertamenti per ricostruire i fatti. Probabile che la forte pioggia di ieri abbia influito sulla già scarsa visibilità. Al momento dell’incidente, su Corso Francia era in atto un temporale.

Impatto mortale

L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo alle 16enni. Appena giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle ragazze.

Foto di repertorio