Giovane romano denunciato dalla Polizia di Stato per appropriazione indebita. Rinvenuta e sequestrata parte del materiale “sparito”.

Ecco cosa è successo

Un trentenne dopo aver preso in affitto un ristorante, nella zona nord della capitale, si è reso moroso nei pagamenti.

Il proprietario, allora, ha chiesto ed ottenuto lo sfratto ma, quando è rientrato in possesso del locale, si è accorto che dall’interno mancavano il mobilio, alcuni macchinari per uso professionale – tra cui celle frigorifere, griglie in acciaio per vino -, numerose sedie ed oggettistica varia, per un valore di circa 60 mila euro.

L’uomo si è rivolto al commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, dove ha presentato la denuncia.

Gli investigatori, dopo una serie di accertamenti, hanno svolto alcune perquisizioni trovando in dei locali, tra cui un ristorante in zona Monteverde prossimo all’apertura, tutto il materiale di cui si era appropriato il 30enne.

Le attrezzature sono state sequestrate e poste a disposizione della Magistratura, a cui è stato inviato un dettagliato resoconto dell’intera indagine.