Frascati, Silvestroni (FdI): nessuna alleanza con la sinistra

“La linea politica dettata da Giorgia Meloni è molto chiara, Fratelli d’Italia non esce dal perimetro del centro destra e perciò condivido a pieno quanto dichiarato dal presidente del circolo di Frascati.

Elezioni vicine a Frascati

Ritengo che le elezioni a Frascati sono oggi l’unico esito possibile e rispettoso per i cittadini, perché una amministrazione comunale che non ha la maggioranza in consiglio Comunale non ce l’ha neanche tra i cittadini.

Fratelli d’Italia non intende partecipare e sostenere giochi di palazzo a nessun livello. Fratelli d’Italia è coerente, e chi vota FdI sa che alleanze con la sinistra non ci saranno mai, né col Pd né con il M5s, e questo fa la differenza” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.