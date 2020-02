Morte Flavio Bucci, domani camera ardente al Teatro Valle

Una vita al limite, quella di Flavio Bucci. Uno dei grandi attori italiani che dopo una vita passata a fare cinema per lo più d’autore si è dedicato prevalentemente al teatro. Un uomo che ha sempre rifiutato etichette e ha avuto una sua dignità morale nella scelta delle opere in cui recitare.

Morte Flavio Bucci: se ne va un altro grande del cinema e del teatro italiano

Un volto segnato e una faccia perfetta per fare l’attore. Scelto in alcune pellicole di Elio Petri (anche lui regista di cui poco si parla) e una vita passata anche ai margini, senza compromessi. La scomparsa di Flavio Bucci ha lasciato un vuoto dentro a chi ammirava il suo stile di recitazione. Proprio in questo periodo, l’attore era a teatro con lo spettacolo E pensare che ero partito bene.

Dopo la scomparsa di ieri, è di oggi la notizia che sarà aperta la camera ardente al pubblico nella giornata di domani, al teatro Valle di Roma.

Flavio Bucci, domani camera ardente al Teatro Valle

Domani, giovedì 20 febbraio, sarà allestita al Teatro Valle la camera ardente per Flavio Bucci. L’apertura al pubblico è prevista dalle 10 alle 14.