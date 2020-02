È morto l’attore Flavio Bucci, conosciuto al grande pubblico per la magistrale interpretazione di Ligabue e per aver fatto “Fra Bastiano” nel noto film Il Marchese del Grillo. L’attore viveva a Passoscuro.

Addio a Flavio Bucci, l’attore che viveva a Passoscuro

È morto all’età di 73 anni il grande artista Flavio Bucci. L’attore, nato a Torino ma di origini molisane, aveva 73 anni. Da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano.

Noto per aver interpretato Ligabue, diretto da Salvatore Nocita, e recitato nel Marchese del Grillo, Bucci si è distinto nel mondo dello spettacolo recitando in quasi cento film. Per la televisione ha recitato nella Piovra (1984) di Damiano Damiani e in L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi (2008) di Alberto Sironi. Negli anni ’70 come doppiatore prestò la voce anche a John Travolta (La febbre del sabato sera e Grease).

Bucci, tra l’altro, è andato in scena anche a Carpineto Romano, nel suo spettacolo chiamato “E pensare che ero partito così bene” dove raccontava la sua vita, la sua carriera, i successi e le defaillances, aneddoti e riflessioni filosofiche, citazioni dei suoi lavori e di quelli degli altri, consuetudini, vizi privati e pubbliche virtù dello spettacolo italiano.