Con l’auspicio che possa servire a insegnare qualcosa a chi fa dell’inciviltà la propria ragione di vita, si comunica che ammonta a circa 206 il numero dei controlli effettuati dal Settore Ambiente e dalla società De Vizia SpA di cui n. 55 verbali extrapenali emessi, nel 2019, dalla Polizia Locale di Alatri nei confronti di chi abbandona rifiuti sul territorio comunale.

I dettagli

Una vera e propria piaga per il territorio, soprattutto boschivo, quella dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Un problema molto sentito da tanti cittadini, purtroppo non da tutti, e per il quale l’Amministrazione Comunale, di concerto con il Settore Ambiente, ha disposto gli strumenti necessari per riuscire a combatterlo, con campagne di sensibilizzazione, installazione delle foto trappole, controlli.

Fondamentale è stata la collaborazione della Polizia Locale e delle forze dell’ordine tutte (Carabinieri e Carabinieri Forestale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Protezione Civile, Guardie Ambientali), e l’aiuto e le segnalazioni della cittadinanza, che è la prima a vigilare sul territorio del Nostro Comune.