In Alatri i Carabinieri della locale Compagnia, durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio svolti durante il weekend, hanno controllato 37 automezzi, 5 esercizi commerciali e 90 persone (tra cui 6 stranieri), elevato 12 contravvenzioni al codice della strada.

In particolare i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato ed identificato un 37enne campano, già censito per resistenza e lesioni a P.U., contrabbando di tabacchi e violazione della proprietà intellettuale. Il predetto è stato notato aggirarsi senza un giustificato motivo nel parcheggio dell’Ospedale San Benedetto di Alatri.

Ricorrendone i presupposti, pertanto, è stata inoltrata proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Alatri per tre anni.

In Alatri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un’autovettura guidata da 24enne del posto. Il predetto, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosta all’interno di un calzino che indossava.

I militari operanti, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, hanno inoltre effettuato una perquisizione presso la sua abitazione che ha consentito di rinvenire ulteriori 3 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Foto di repertorio