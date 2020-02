SS6 Casilina, code per lavori tra Monte Compatri e Laghetto

Nella giornata di oggi, martedì 18 febbraio 2020, sulla via SS6 via Casilina, si registrano delle code a causa di lavori tra Monte Compatri e Laghetto in direzione Frosinone.

La notizia viene riportata direttamente dal noto portale di informazione sulla viabilità Astral, in questo momento sulla SS6 Casilina si registrano delle code per lavori tra Monte Compatri e Laghetto in direzione Frosinone.

Il personale autorizzato, nel frattempo, è a lavoro per cercare di risolvere la situazione e regolarizzare il traffico. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare attenzione.