Nonostante i vari ammonimenti ricevuti, un uomo di 42 anni ha continuato ad importunare la sua ex che, spaventata, ha subito avvisato le Forze dell’Ordine. Ecco cosa è successo a Monte Compatri.

San Lorenzo, ubriaco esce fuori di testa e molesta la sua ex: arrestato 42enne di Monte Compatri

Prima le insistenti chiamate, poi ha iniziato a molestare la sua ex ragazza al citofono. È l’epilogo del brutto episodio avvenuto ieri sera nella zona di San Lorenzo a Roma.

Un uomo di 42 anni di Monte Compatri, presumibilmente ubriaco, ha pensato bene infischiarsene degli ammonimenti ricevuti in tempi passati e di presentarsi sotto casa della sua ex fidanzata, in zona San Lorenzo, iniziando dapprima a tempestarla di telefonate, poi molestandola ripetutamente al citofono della sua abitazione.

La donna, impaurita, ha subito avvertito le Forze dell’Ordine che sono intervenute sorprendendo lo stalker proprio sull’uscio della porta. L’uomo è stato subito bloccato e successivamente portato nel carcere di Regina Celi.