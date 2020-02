Gli atti vandalici sono accaduti in zona Piscine di Torrespaccata, in Via Marco Dino Rossi, nel VII municipio e risalirebbero nelle giornate tra sabato e domenica.

L’accaduto

I vandali sono entrati nello stabile dell’istituto più che per portare via oggetti di valore, per mettere sottosopra le aule dell’edificio. Macchinette degli snack svuotate, furto di risme, muri e pavimenti sporcati con la vernice, lavori didattici e ricreativi dei bambini rovinati: questo è quel che è stato rinvenuto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e i Carabinieri, che stanno proseguendo le attività di indagine e pattugliamento, mentre degli operai stanno cercando di rimettere in sesto i locali della struttura in modo tale da far riaprire la scuola per domani martedì 18 febbraio, dopo la chiusura di oggi lunedì 17 febbraio che ha dato non pochi problemi di organizzazione ai genitori dei bambini.

Foto di repertorio