Pallanuoto Colleferro, pari in extremis per l’Under 15. Cade la Femminile

UNDER 15 REGIONALE

SPORT TEAM 2000 – MEETING CLUB 9-9 (1-2)(1-4)(4-1)(3-2)

Pari in extremis per l’Under 15 dello Sport Team 2000 che a Colleferro raggiunge negli ultimi secondi di partita il Meeting Club di Genzano. Partita vibrante con i leoni di Alessandro Frasca che pagano un black out nel secondo parziale, ma con grande caparbietà, dopo essere finiti sul -5 nel punteggio, rimontano e trovano un meritato pari nel finale di match. La cronaca dell’incontro vede il primo tempo concludersi con il punteggio di 1-2 per la formazione ospite. Poco prima del cambio campo nel secondo parziale lo Sport Team 2000, anche per merito della formazione ospite, spegne la luce e subisce 4 reti consecutive che fanno scivolare il punteggio sull’1-6. Nel finale del secondo parziale con un tiro da fuori di Barucca i leoni si riportano -4. Il punteggio al cambio campo è di 2-6. Poi grande rimonta dei leoni che rientrano in campo nel terzo tempo con il giusto piglio e con 4 reti in rapida successione siglate da Parricchi, Ceccaroni, Barucca e Ricci si riportano in parità sul 6-6. Poco prima del fischio finale del terzo parziale gli ospiti usufruiscono di un 5 metri e si riportano a +1. Ultimo parziale all’insegna dell’equilibrio, il Meeting prova nuovamente a chiudere i conti con un break di due reti ma i leoni non mollano e si rifanno prima sotto con la rete di Ceccaroni e poi con due reti di Nardi fissano il punteggio finale sul 9-9 finale. Ha così commentato il tecnico dell’Under 15 dello Sport Team 2000 Alessandro Frasca: “Abbiamo giocato una buona partita. Sono contento del pari, i ragazzi per quanto prodotto, non meritavano di perdere. Abbiamo forse concesso troppo nel secondo parziale ma avevamo dinanzi un’ottima squadra. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che non hanno mai mollato. Continuiamo così”.

SERIE B FEMMINILE

SPORT TEAM 2000 – OLGIATA 20.12 1-14

Sconfitta interna per la Serie B femminile dello Sport Team 2000 che allo Stadio del nuoto di Frosinone cede con il perentorio punteggio di 1-14 dinanzi alle romane dell’Olgiata 20.12. Partita mai in discussione con le ospiti che si sono dimostrate più esperte delle leonesse di Alessandro Frasca e che hanno meritato la vittoria. Sconfitta che però non pregiudica la bontà del lavoro nel settore femminile dello Sport Team 2000 impegnato in un importante percorso di crescita. A segno per le leonesse Chiara De Carolis, al suo quinto centro stagionale. Ha così commentato il tecnico Alessandro Frasca al termine dell’incontro: “Sconfitta che ci sta. Avevamo di fronte una squadra più preparata e più esperta e non possiamo che fare loro i complimenti. Il nostro percorso passa anche per partite di questo tipo. Non dobbiamo guardare ai risultati ma alla prestazione. Poi quando inizieremo a prendere le misure al campionato potremmo anche cercare di guardare al risultato per tentare di migliorare anche da questo punto di vista. Continueremo a lavorare duramente.”