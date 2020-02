Questa sera, 16 febbraio 2020, si è verificato un incidente a Lariano, precisamente in via Roma nei pressi del distributore di benzina. Il sinistro sarebbe avvenuto alle 19:30 circa e sono rimaste coinvolte due auto, una Golf e una Ford, con quattro persone all’interno. Come si evince dalle immagini in galleria, una delle vetture si è cappottata proprio davanti al distributore.

Lariano, incidente su via Roma nei pressi del distributore di benzina: coinvolte due auto

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Lariano e il persone del 118 per soccorrere le quattro persone all’interno delle auto.

Al momento non si hanno notizie certe sull’eventuale presenza di feriti. I dettagli e la dinamica del sinistro emergeranno dopo i dovuti rilievi del caso effettuati dagli addetti.

Le auto provenienti da Velletri verso Lariano e da Lariano verso Velletri, procedono con il senso alternato, vista la situazione che verrà ripristinata il primo possibile.

