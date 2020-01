Incidente a Lariano tra via Roma e via Ariana di questa mattina (LEGGI QUI I DETTAGLI). Lo scontro è avvenuto in direzione Velletri e le auto coinvolte risultano essere due.

Nello scontro sarebbero rimasti feriti un uomo di 80 anni e una donna di 75 anni.

La donna sarebbe stata estratta dalle lamiere e dell’auto e in seguito trasportata in eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma. La zona del sinistro è via Roma, e l’impatto si sarebbe consumato davanti a ristorante. Una delle auto sarebbe finita contro un muro del locale.

Dopo i soccorsi del 118 sono intervenute anche le forze dell’Ordine per la rimozione dell’incidente e per ripristinare la normale viabilità. I rilievi permetteranno di capire l’esatta dinamica dell’incidente.