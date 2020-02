Arce, il Comune lancia il servizio informazioni tramite WhatsApp

Il Comune di Arce accorcia le distanze con i cittadini, arriva il servizio di messaggistica istantanea “Arce Informa”.

Arce, il Comune si fa “tecnologico”: ecco il servizio “Arce informa”

Dopo il lancio della pagina Facebook di gennaio scorso, l’ente di Via Milite Ignoto compie un altro importante passo in avanti nell’ambito della comunicazione istituzionale. Da alcuni giorni, infatti, è attivo il servizio che permette di ricevere via smartphone le principali informazioni di pubblica utilità o d’emergenza inerenti il municipio arcese. Tutto questo sfruttando la velocità e la capillarità della famosa applicazione di messaggistica WhatsApp Messenger.

Per fruire del servizio, che è completamente gratuito, è molto semplice. Per prima cosa, se già non è presente sul proprio cellulare, è indispensabile scaricare l’applicazione dall’App Store o dal Play Store in base al sistema operativo utilizzato. Il secondo passo è salvare il numero 351/9595465 tra i contatti con la denominazione «ArceInforma» (o nel modo che si preferisce). A questo punto, per iscriversi basta inviare un messaggio al numero salvato con il testo «ISCRIVIMI». Un messaggio di benvenuto confermerà, nel giro di qualche ora, l’avvenuta iscrizione e contestualmente si potrà prendere visione del regolamento e della policy del servizio. In qualsiasi momento è possibile cancellarsi semplicemente inviando un messaggio allo stesso numero con la scritta «CANCELLAMI». Il servizio è in modalità unidirezionale, questo significa che l’utente non può rispondere ai messaggi e ogni altra comunicazione diretta al contatto salvato in rubrica non verrà recapitata. Ogni numero telefonico rimarrà completamente anonimo e nessun utente potrà vedere gli altri contatti della lista, garantendo così il pieno rispetto della privacy.

«Anche questo nuovo servizio – ha detto il sindaco Luigi Germani – fa parte di un pacchetto di iniziative messo in campo dall’Amministrazione comunale per migliorare e aumentare le possibilità di comunicazione e dialogo tra i cittadini e il municipio. Gradualmente, ma fermo restando i casi in cui le norme lo impongono, cercheremo di ridurre la comunicazione tradizionale tramite manifesti e volantini. L’intento – ha concluso il primo cittadino – è quello di dare da un lato un servizio più veloce, capillare ed efficiente e dall’altro produrre un risparmio sui costi ed un minore impatto sull’ambiente».

«Abbiamo voluto creare un filo diretto con i nostri concittadini – ha detto invece l’assessore alle Tecnologie Informatiche Dario Di Palma – attraverso uno strumento che è ormai entrato a far parte delle nostre relazioni quotidiane: veloce, semplice da utilizzare, a portata di mano, che arriva trasversalmente ai giovani e ai più anziani, innovativo. La piattaforma ha delle grandi potenzialità. Si pensi ad esempio alla possibilità di comunicare istantaneamente a tutte le famiglie un’ordinanza di chiusura delle scuole per un’allerta meteo. Ma può essere utilizzato anche per inviare un semplice promemoria delle scadenze delle imposte civiche. L’invito quindi – ha concluso Di Palma – è quello di iscriversi quanto prima ad Arce Informa».

Va detto che il servizio non si sostituisce ai canali tradizionali di informazione dell’ente, quali gli sportelli degli uffici, telefono, posta elettronica o pec, che rimangono sempre validi per le comunicazioni e le richieste dal cittadino al Comune.