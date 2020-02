Arce, arrestato 52enne: aveva con sé 50 grammi di cocaina

Nella giornata di ieri, sabato 1 febbraio, ad Arce, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 52enne di Frosinone, già censito per reati contro il patrimonio, poiché resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“.

In particolare, i militari nel percorrere la SR 6 Casilina, notavano un uomo con atteggiamento sospetto all’interno del parcheggio adiacente un bar. Immediatamente procedevano alla sua identificazione ed alla successiva perquisizione personale che consentiva di rinvenire nella sua disponibilità, 50 grammi di cocaina e 645 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.