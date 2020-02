Nel pomeriggio di ieri, ad Anagni, i militari della locale Stazione, a seguito di denuncia presentata da cittadina del luogo, hanno deferito in stato di libertà per “rapina e lesioni personali” un 60enne del posto (ex coniuge della vittima).

Ecco cosa è successo

I militari operanti, a conclusione di attività investigativa, raccoglievano univoci e concordanti elementi di colpevolezza nei confronti del predetto il quale a Frosinone, nei pressi della Villa Comunale, sorprendeva la denunciante percuotendola con violenza asportandogli la borsa con all’interno la somma contante di euro 4mila, libretto postale e telefono cellulare.

Nell’occorso la vittima riportava delle lesioni giudicate guaribili in giorni 7 s.c. dal personale medico dell’Ospedale Civile di Frosinone. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, permetteva di rinvenire la somma asportata unitamente al libretto postale, restituiti all’avente diritto.