Ad Anagni, lungo la via Anticolana, verso il bivio di Paliano, è morto in strada un ciclista. Probabile un malore.

Anagni, ciclista muore durante una pedalata

Al momento non si hanno le generalità dell’uomo e non si sa con esattezza di cosa poteva soffire, fatto sta che nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio 2020, un ciclista è deceduto a causa di un malore. Il terrobile evento è avvenuto verso le 15 in via Anticolana, subito dopo il bivio per Paliano.

Secondo quelle che sono le dichiarazioni di alcuni testimoni, sembrerebbe che l’uomo, all’improvviso, si sia accasciato sull’asfalto. Tempestivo sarebbe stato l’intervento da parte del personale del 118 che, di corsa, avrebbe portato l’uomo presso l’Ospedale più vicino ma, purtroppo, non ce l’ha fatta.

In corso ci sono le dinamiche da parte delle Forze dell’Ordine.