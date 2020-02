Abbiamo parlato proprio ieri delle continue truffe che imperversano in tutta Italia. Tra falsi tecnici e quant’altro, le strategie adottate sono numerose. La notizia è che alcuni malintenzionati si sono spacciati per tecnici di Acea e hanno fatto un brutto scherzo ad alcune persone di Colleferro.

Cosa è successo

Ieri mattina alcuni individui si sono spacciati per tecnici di Acea e hanno rubato alcuni contatori dell’acqua, mettendo poi dei tappi all’uscita dei contatori e lasciando così nove famiglie senza acqua in un condominio di colle dell’elefante.

Acea è stata avvertita prontamente confermando la propria estraneità: i tecnici non sono stati inviati da loro e non appartenevano all’azienda. Quindi, come riporta la consulta dei comitati di quartiere di Colleferro, si consiglia vivamente di non aprire a nessuno senza che prima non si sia accertata l’identità di chi si presenta. Si consiglia di contattare prima Acea o qualsisia altro ente per avere contezza sull’effettiva presenza dei loro operatori in loco.



“La Consulta dei Comitati di Quartiere ” appena avvisati dell’accaduto si è attivata subito segnalando alle forze dell’ordine il fatto. Queste ultime si sono attivate, così come il Sindaco. Già nel pomeriggio di ieri il problema è rientrato.