Giro illegale pass disabili, oltre dieci permessi ritirati in poche ore e denunciato un uomo per uso di contrassegno rubato. Nel 2019 circa 60mila i controlli effettuati dagli agenti.



Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale per tutelare le persone che si vedono negato un diritto da parte di chi mette in atto comportamenti illeciti, come occupare un posto riservato ai disabili senza averne titolo, utilizzare contrassegni falsi o farne un uso scorretto.

Gli interventi della Polizia Locale mirati a contrastare questi fenomeni illegali avevano portato, già nelle giornate precedenti, al ritiro di di oltre 20 permessi ed alla denuncia di un uomo di 45 anni, in possesso di un pass di cui era stato denunciato il furto dal legittimo proprietario: è stata una pattuglia del Gpit che, a seguito degli accertamenti eseguiti su un contrassegno esposto all’interno di un veicolo in sosta in pieno Centro Storico, ha constatato l’uso fraudolento da parte del quarantacinquenne. Per tale motivo gli agenti, oltre alla rimozione del mezzo ed alla multa per sosta in Ztl senza autorizzazione, hanno denunciato l’uomo per ricettazione procedendo al sequestro del permesso.