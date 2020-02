Largo Sperlonga/Via Carlo Pirzio Biroli. 20 arresti della Polizia di Stato per spaccio nel 2019 e 5 nei primi mesi del 2020: l’ultimo, in ordine di tempo, un pusher cinese trovato con alcune confezioni di shaboo.

I fatti

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, ad arrestare, in largo Sperlonga, H.J.D., cittadino cinese, per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, dopo numerosi servizi di appostamento, hanno notato che lo straniero, “attenzionato” da giorni, dopo essersi incontrato con un uomo, è entrato nell’appartamento di quest’ultimo. Immediatamente gli investigatori hanno fatto irruzione in casa, dove lo spacciatore ha cercato di disfarsi di una bustina in plastica, contenente 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo “shaboo”, per un peso di 3,80 grammi.

In possesso dell’uomo sono stati trovati anche 440 euro in contanti ed un involucro di carta argentata con all’interno 0.60 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti H.J.D. è stato accompagnato presso il commissariato Flaminio Nuovo, dove è stato arrestato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

Questo è, cronologicamente parlando, soltanto l’ultimo dei risultati ottenuti dagli agenti del commissariato Flaminio: in particolare, i servizi antidroga nel quadrilatero compreso tra Via Carlo Pirzio Biroli, Largo Sperlonga, via Vito Sinisi e Via Ischia di Castro, hanno portato all’arresto di 20 persone nell’anno 2019 e di 5 persone nei primi mesi del 2020.

Le droghe sequestrate sono cocaina, crack, hashish e shaboo.