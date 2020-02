Ferentino, sorpreso a spacciare aggredisce i Carabinieri:…

Nella giornata di ieri, venerdì 7 febbraio, a Ferentino, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni, ha arrestato un 67enne domiciliato ad Anagni, responsabile dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “resistenza a pubblico ufficiale“.

L’uomo, nell’ambito di specifica attività finalizzata a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti ed a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2,70 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 dosi, 11 grammi di “marijuana“, oltre che di 355 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività.

Quanto illecitamente detenuto veniva nel medesimo contesto operativo sottoposto sotto il vincolo del sequestro. Inoltre, durante le fasi della perquisizione personale, lo stesso, nel tentativo di sottrarsi al controllo, spintonava violentemente i militari operanti, ma non riusciva nel suo intento poiché veniva immediatamente bloccato. Pertanto si rendeva responsabile anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Ad espletate formalità di rito e così come disposto dalla competente A.G. l’uomo veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza del rito direttissimo.