Un brutto incendio è divampato pochi minuti fa a Civitavecchia, in via dell’Orto di S.Maria. Cinque persone sono state messe in salvo, tra queste anche dei bambini.

Paura a Civitavecchia, brutto incendio in via dell’Orto di S.Maria

Il bilancio sarebbe di zero feriti ma la paura, stando a quanto trapela, sarebbe stata molta. Nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio 2020, a Civitavecchia, in via dell’Orto di S.Maria, sarebbe scoppiato un brutto incendio all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che cinque persone siano state messe in salvo grazie al soccorso immediato dei Vigili del Fuoco.

Tra questi ci sarebbero anche due bambini le cui condizioni di salute non desterebbero nessuna preoccupazione. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore.