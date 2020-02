Piedimonte San Germano, due furti in poche ore: è allarme tra i cittadini

Furti nelle zone di Piedimonte San Germano. Stando a quanto trapela i colpi sarebbero stati due nel giro di poche ore. Vediamo cosa è successo.

Piedimonte San Germano, due furti in poche ore

Due furti nel giro di poche ore, una in via Brunelleschi e uno in una via parallela, sempre nella zona di Piedimonte San Germano. Sarebbe partito l’allarme tra i residenti visto che il problema sicurezza è tornato alla ribalta.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che i furti siano stati compiuti nella giornata di domenica, in pieno giorno. Nel primo, approfittando dell’assenza dei proprietari andati ad un banchetto, i malviventi sarebbero entrati nell’appartamento e avrebbero messo a soqquadro l’intera casa, portando via catenine d’oro e monili dal valore personale inestimabile.

Nel secondo caso, invece, i ladri avrebbero portato via degli oggetti, presumibilmente d’oro, ma il colpo non sarebbe riuscito al 100% visto che i proprietari di casa sarebbero rientrati di lì a poco.

Due furti, insomma , che hanno scatenato non poche polemica, soprattutto via social. Intanto le Forze dell’Ordine sarebbero alla ricerca dei malviventi.