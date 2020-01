Ieri sera, ad Aquino, il personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo ha arrestato un 31enne marocchino, domiciliato a Piedimonte San Germano, poiché colto in flagranza dei reati di “resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale” e “lesioni personali”.

I fatti

I militari, a seguito di specifica richiesta da parte di un cittadino, sono intervenuti ad Aquino nei pressi di un’abitazione dove era stata segnalata la presenza di un soggetto ubriaco steso a terra. Giunti sul posto i militari si sono avvicinati al 31enne che, alla loro vista, è andato in escandescenza (probabilmente a causa dello stato di ubriachezza) e ha successivamente minacciato e colpito violentemente i due operanti che, nonostante tutto, sono riusciti a bloccare il soggetto, procedendo così alla sua identificazione.

I militari, nel corso della breve colluttazione, hanno riportato lievi traumi, guaribili in pochi giorni. Inoltre, dai successivi accertamenti sul soggetto, è emerso che lo stesso non era nuovo a questi comportamenti, avendo già precedenti per rissa e lesioni, oltre che per reati contro il patrimonio.

Per la condotta assunta, quindi, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, ad espletate formalità di rito e così come disposto dalla competente A.G., è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Pontecorvo, in attesa che venga fissata l’udienza per il rito direttissimo.