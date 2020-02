“L’operazione che hanno condotto i Carabinieri di Fiuggi, agli ordini del luogotenente Raffaele De Somma, coordinati dalla Compagnia di Alatri e dal Maggior Gabriele Argirò – a cui vanno i miei ringraziamenti personali e quelli a nome della nostra Città – dimostrano che l’attenzione sulla detenzione e sullo spaccio delle cosiddette droghe pesanti è ai massimi livelli.

Fiuggi, plauso alle forze dell’Ordine

I nostri militari, grazie ad un’azione investigativa eccellente e successivamente alla repressione del reato, hanno smantellato la “casa dello sballo”, come definita da alcuni organi di informazione”.

Il sindaco di Fiuggi, l’avvocato Alioska Baccarini, interviene a seguito del clamore mediatico che ha suscitato la notizia del ritrovamento di una potentissima droga: si chiama Ayahuasca ed è una delle sostanze stupefacenti più pericolose al mondo perché ha effetti devastanti sull’organismo sia a livello fisico che psichico.

“Purtroppo tutti i giorni siamo in prima linea, con ruoli certamente diversi, nel combattere l’uso e lo spaccio di sostanza stupefacenti. L’attività di prevenzione messa in campo dai Carabinieri di Fiuggi risulta senza ombra di dubbio efficace, come dimostra quest’ultima operazione. Da circa due anni l’attenzione delle nostre Forze dell’Ordine è ai massimi livelli e il bilancio è sotto gli occhi di tutti: decine gli arresti, le denunce e le segnalazioni alle autorità competenti.

Da sindaco di Fiuggi mi conforta che, a seguito di attività criminose sempre più pericolose – come questo stupefacente – ci sono uomini e donne che grazie al proprio lavoro rendono il nostro territorio sicuro. L’amministrazione comunale sarà sempre a fianco, in uno spirito di massima collaborazione, alle nostre forze dell’ordine perché la sicurezza del luogo in cui viviamo è in cima alle nostre priorità”.