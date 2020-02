Durante la scorsa notte a Fiuggi, i militari della locale Stazione, in collaborazione con quelli del N.O.R.M. e di altre Stazioni della Compagnia di Alatri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati relativi al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti per “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso”.

I risultati della perquisizione

I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso un’abitazione di Fiuggi nella quale domiciliavano i soggetti identificati: Si tratta di un 40enne residente in provincia di Treviso e già censito per reati inerenti gli stupefacenti, la persona ed il patrimonio; un 24enne residente a Roma; una 25enne residente ad Aprilia; un 35enne cittadino svedese.

Sono stati rinvenuti 0,54 grammi di hashish, 0,82 grammi di marijuana, diverse capsule contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “ayahuasca” e “mambe’”, nonché materiale vario atto alla produzione e confezionamento delle sostanze stupefacenti, il tutto sottoposto a sequestro.