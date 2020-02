Roma, “Domenica Ecologica”: 447 violazione per controllo Z.T.L

Nella giornata di oggi, in occasione della seconda delle quattro “Domeniche ecologiche” programmate, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti controlli per il rispetto dell’ordinanza della Sindaca n. 31 del 7 febbraio 2020, effettuando una vigilanza specifica, in entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all’interno della Z.T.L. “Fascia Verde”.

I dettagli

Gli agenti hanno eseguito circa 2200 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 447 violazioni.

Come per la prima domenica ecologica, anche in questa occasione si è registrato un numero di violazioni piuttosto omogeneo tra le due fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 sono state elevate 232 sanzioni , mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 e fino alle 20;30 , le pattuglie hanno rilevato 215 infrazioni.