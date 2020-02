Dopo varie segnalazioni di incendio di rifiuti nelle campagne adiacenti la via Tiburtina, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Roma hanno svolto dei servizi di osservazione che hanno consentito di sorprendere nella flagranza 5 cittadini italiani, di età compresa tra i 39 e i 49 anni, appartenenti al gruppo nomade dei “caminanti”, che sono stati arrestati per combustione illecita di rifiuti.

I Carabinieri hanno documentato come i cinque erano dediti al traffico ed allo smaltimento non autorizzato di rifiuti e sono stati scoperti mentre bruciavano rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione in un terreno adiacente alla chiesa di Santa Sinforosa.

Domato l’incendio sul terreno, sottoposto al vincolo della Soprintendenza per i beni culturali, i cinque sono stati arrestati dai Carabinieri e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, in regime di arresti domiciliari per la successiva convalida davanti al Giudice.